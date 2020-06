"House of Cards" kehrt Ende Februar zurück

Der US-Streaming-Anbieter Netflix kündigte am Montag mit zwei Kurznachrichten auf Twitter die dritten Staffel seiner Erfolgsserie „ House of Cards“ für den 27. Februar an. Einem Tweet der eine „Ankündigung aus dem Weißen Haus“ in Aussicht stellte, folgte ein ein kurzer Trailer, der den fiktiven US-Präsidenten Frank Underwood ( Kevin Spacey) und seine Frau Claire ( Robin Wright) beim Besteigen eines Flugzeugs zeigt.