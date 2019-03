Huawei soll Erfinder Kameratechnologie gestohlen haben

Haus verkauft für Anwaltsrechnungen

Oliveira hat daraufhin sein eigenes Haus verkauft, um sich einen US-Anwalt leisten zu können. „Ich habe viel Geld ausgegeben für das Patent und die Anwälte in Portugal und in den USA“, so der Erfinder. Was dann folgte, war eine Verzögerungstaktik. Huawei hatte sich bei jedem von den Anwälten angesetzten Meeting verleugnen lassen, bis der Erfinder gezwungen war, aufzugeben, weil seine Finanzen erschöpft waren.

Fstoppers kann im Design „große Ähnlichkeiten“ feststellen und findet die Umstände verdächtig. Das Patent sei laut Fstoppers auf jeden Fall vor dem Treffen mit Huawei eingereicht worden und für das Treffen gebe es auch schriftliche Beweise. Fstoppers habe zudem versucht, in der Causa Huawei direkt zu kontaktieren und bekam keine Antwort.