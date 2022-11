Hunderte chinesische Drohnen über Washington D.C.: Politik alarmiert

In den vergangenen Monaten wurden Hunderte chinesischer Drohnen im Flugbeschränkungsgebiet von Washington, D.C., gesichtet. Drohnen- und Sicherheitsexpert*innen informierten die Senator*innen für Heimatschutz, Handel und Geheimdienst über die potenzielle Gefahr.

Die Drohnen des Herstellers DJI sollen zwar durch eine Geofencing-Software automatisch von bestimmten Gebieten ausgeschlossen werden, einfache Manipulationen an den Geräten deaktivieren diese Einschränkung jedoch. So können sie ohne Weiteres über dem Weißen Haus, dem Kapitol oder dem Pentagon ihre Runden drehen.

Drohnen wohl nicht direkt von China eingesetzt

Offizielle Quellen gehen nicht davon aus, dass die Drohnen von der chinesischen Regierung eingesetzt werden. Dennoch stellen die Fluggeräte eine potenzielle Sicherheitsbedrohung dar. “Es kann nur eine unschuldige Datenerfassung sein - oder sie schauen wirklich nur herum, was passiert”, sagt Rachel Stohl, Vizepräsidentin für Forschungsprogramme beim Think Tank Stimson Center gegenüber Politico. “Aber das Risiko besteht, dass sie schlussendlich gefährlich sein könnten.”

Auch wenn nicht geglaubt wird, dass die chinesische Regierung hinter den Drohnen steckt, gibt es einige Verbindungen zwischen Peking und dem Hersteller DJI. So versuchte das Unternehmen etwa im Frühjahr, staatliche Finanzierung zu verschleiern. Außerdem könnten die Kameras und andere Sensoren der Drohnen gehackt werden und so Daten an Dritte übermitteln.

Jedes Produkt aus China ist eine potenzielle Gefahr

“Jedes technologische Produkt aus China oder von chinesischen Unternehmen birgt ein reales Risiko und Schwachstellen, die sowohl jetzt als auch in Konfliktzeiten ausgenutzt werden können”, sagt Senator Marco Rubio, der stellvertretende Vorsitzende des Geheimdienstausschusses.

Der chinesische Hersteller DJI ist der größte Produzent privater und professioneller Drohnen. Obwohl das Pentagon 2017 den Verkauf chinesischer Drohnen in den USA verboten hat, befinden sich immer noch Tausende in den Vereinigten Staaten.