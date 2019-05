Hunderttausende Tweets zum Thema "Ibiza-Video"

Das Ibiza-Video hat in den Social Media in Österreich heftige Wellen geschlagen. #ibizagate, der Rücktritt von Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus (beide FPÖ) sowie die resultierende Regierungskrise sorgten am Wochenende für rund 430.000 Twitter-Postings, teilte der österreichische Medienbeobachter META Communication International am Montag mit.

Das Unternehmen hätte „am vergangenen Wochenende auf Twitter mehr Postings als im kompletten Wahlkampfmonat 2017“ gemessen, hieß es in einer Aussendung. Seit Anfang mai seien es 4,4 Million Tweets Nennungen zum politischen Diskurs mit den hauptsächlichen Akteuren und Ereignissen gewesen. „Rund zehn Prozent davon wurden alleine am vergangenen Wochenende generiert.“