ICQ bestätigt Sicherheitslücke

ICQ hat in einer offiziellen Pressemitteilung die Sicherheitslücke in der Version 7 des Instant Messengers bestätigt. Diese ermöglicht es, Rechner von ICQ-Nutzern über die Autoupdatefunktion mit Schadcode zu infizieren. Laut ICQ sei es in seltenen Fällen möglich, dass auf diesem weg Dritte bösartige Programme auf Windows-PCs einschleusen, heißt es. Vorgekommen sei dies jedoch bisher nicht, fügte das Unternehmen hinzu.

Das Unternehmen arbeite zudem daran, die "potentielle Sicherheitslücke für betroffene Windows-PC-Versionen von ICQ zu minimieren", heißt es. Die mobilen ICQ-Apps fürs iPhone, Android-Smartphones und Java-basierte Handys, Windows Mobile und BlackBerry-Geräte seien nicht betroffen.

Wann genau eine neue, sicherere ICQ-Version zu erwarten ist, wurde allerdings nicht bekanntgegeben. Der Informatikstudenten Daniel Seither, der die Lücke ursprünglich aufgedeckt hat, rät dazu, bis dahin auf ICQ 7 zu verzichten, da sich die automatischen Updates nicht deaktivieren lassen.

