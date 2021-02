„Im Internet gibt es nur Platz für eine kleine, homogene Gruppe“

Digitale Festivals sind derzeit die einzige Möglichkeit, Menschen zumindest virtuell zusammen zu bringen. Doch in digitalen Räumen wird immer wieder der Deckmantel der Anonymität genutzt, um andere zu beleidigen oder belästigen. Dafür erstellen Festivals häufig einen Code of Conduct (engl. Verhaltenscodex), in dem sie Regeln für das Verhalten festlegen.

Die Rechtswissenschaftlerin Sophie Rendl hat den Code of Conduct für das Medienkunst-Festival CIVA verfasst, das am 19. Februar online startet. An ihn müssen sich alle halten, die an der Veranstaltung teilnehmen. Sie ist Mit-Gründerin der Plattform Frauendomäne, die Expertinnen vermittelt, etwa für Panel-Diskussion oder Vorträge. Am Mittwoch, 24. Februar, diskutiert sie mit _willi Hejda und Asma Aiad über "Meinungsfreiheit versus Zensur? Wenn Trolls glauben, in meinem Wohnzimmer machen zu können, was sie wollen".

futurezone: Sie vermitteln Expertinnen, bieten aber auch an, für die Veranstalter einen Code of Conduct zu verfassen. Warum ist das wichtig?

Sophie Rendl: Uns ist aufgefallen, dass immer ältere, und überwiegend weiße und männliche Akademiker als Experten auftreten und wir haben oft gehört, dass keine qualifizierte Expert*in gefunden wird. Unsere Datenbank ist ein Tool, um diese Barrieren abzubauen. Aber die Sichtbarmachung von Expert*innen allein ist nur Symptombekämpfung, denn hinter mangelnder Sichtbarkeit liegt ein tieferes, strukturelles Problem. Dies führt zu mangelnder Sicherheit und zwar online und offline.

Wenn Expertinnen in der Öffentlichkeit auftreten, passiert es Frauen häufiger als Männern, dass sie vom Publikum auf ihr Äußeres oder ihre Stimme reduziert werden. Ein Code of Conduct kann dabei helfen, indem Regeln und Verhaltensweisen aufgestellt werden. Jede Veranstaltung sollte sowas haben.

Dass wir uns überhaupt mit Themen wie Hate Speech beschäftigen müssen ist das Symptom einer weit verbreiteten strukturellen Diskriminierung der Geschlechter. Ich habe manchmal das Gefühl, in unserer Gesellschaft ist nur Platz für eine kleine homogene Gruppe, die diskriminierungsfrei leben kann.