Medienkunst-Festival CIVA: Virtuelle Intimität statt sudern

Website: Sie funktioniert als Festivalzentrum, das alle Kanäle verbindet. Hier findet man etwa das Programm und kann die virtuelle Ausstellung besuchen.

Discord: Um die App Discord auf dem Smartphone, Tablet oder Computer zu nutzen, muss man einen Account anlegen. Der virtuelle Raum des Civa-Festivals erfordert zusätzlich die Zustimmung zum Code of Conduct, also den Hausregeln über das Miteinander. Dort können sich Teilnehmer anschließend in verschiedenen Gruppen über Text und Audio unterhalten und austauschen. Zur erstmaligen Nutzung findet man hier auch Erklärvideos.

Mozilla Hubs: Mit Mozilla Hubs können Nutzer ganz einfach über einen speziellen Code virtuelle Räume mit Avataren betreten. Sie können gemeinsam Filme, Konzerte und Diskussionsrunden besuchen. Es kann über den Internetbrowser oder über eine Desktop-App genutzt werden.

Twitch: Das Programm wird auch auf der Streaming-Plattform Twitch live übertragen. Hierfür ist keine Anmeldung erforderlich.