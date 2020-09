High-Tech-Kleid kann Gedanken lesen

Gedankenübertragung

Bevor die Kappe aber in der Neurologie zum Einsatz kommt, ist sie Teil dieses Kunstprojekts. Der Trägerin werden die einzelnen Sensoren auf der Kopfhaut befestigt. In Echtzeit werden dann ihre Gedanken gemessen und an das Kleid weitergegeben.

Es leuchtet und bewegt sich dynamisch, je nach Signal, das weitergegeben wird. Dabei werden dich Gedanken nicht klar kommuniziert, da man als Zuschauer die Signale nicht eindeutig lesen und bestimmten Gedanken und Gefühlen zuordnen kann. Dinge mit seinen Gedanken bewegen oder beeinflussen zu können, ist aber allein schon ein faszinierendes Konzept. Das Kleid ist Teil der diesjährigen Ars Electronica, die vom 9. bis 13. September am Campus der Johannes Kepler Universität Linz stattfindet.