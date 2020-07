In Arktis eingelagerter Code soll Jahrhunderte überdauern

186 Filmspulen

Am 2. Februar 2020 wurde ein Schnappschuss aller aktiven öffenlichen Datensätze auf dem Entwicklerportal angefertigt. 21 Terabyte an Daten kam dabei heraus, wie das Microsoft-Tochterunternehmen in seinem Blog beschreibt. Die Daten wurden mit Hilfe des Archiv-Spezialisten Piql auf einen speziellen, besonders langlebigen Film übertragen. 186 Filmspulen enthalten nun das gesamte Material.