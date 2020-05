In fast jedem Flugzeug steckt ein Stück Österreich

Auf Flüchtlingssuche gingen zuletzt auch Camcopter-Drohnen von Schiebel. Ein Modell ist im Austria-Pavilion zu sehen. Mit Technologie für Drohnen beschäftigt sich auch IAT21 aus Linz. Das Unternehmen hat ein neuartiges Antriebskonzept entwickelt. TTTech zeigt in Paris jüngste Erfolge seiner Datenübertragungs-Produkte. Eingesetzt werden diese etwa in der Raumkapsel Orion oder in den neuen Kurzstreckenjets von Bombardier.