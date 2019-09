Ins Netz gegangen: So rangeln russische Ritter im Ring

Nicht über die Brüstung lehnen

Für den Fall, dass die Wassermassen zu viel werden, haben Staudämme in der Regel eine so genannte Hochwasserentlastung integriert. Dadurch kann nicht speicherbares Wasser schadlos abgeführt werden.

Videos, in denen ein so genannter Spillway aktiv genutzt wird, sorgen immer wieder für Aufsehen. In diesem Fall sorgt die ungewöhnliche Perspektive für Gänsehaut-Feeling.