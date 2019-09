Ins Netz gegangen: Wie man in der Achterbahn ein Handy fängt

Es gibt zahlreiche Videos, die zeigen, wie es aussieht, wenn jemand während einer Achterbahnfahrt sein Smartphone verliert. Nun ist ein Video aufgetaucht, in dem genau das Gegenteil gezeigt wird: Einem Fahrgast rutscht das Smartphone aus der Hand und das Gerät fliegt durch die Luft. Das Handy fliegt an einem anderen Fahrgast vorbei, während dieser geistesgegenwärtig danach greift und es in bester NFL-Manier fängt.