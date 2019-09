Video: Mit dem Jetpack zur Insel, um einen Brief zuzustellen

So weit sei er noch nie geflogen, sagte Browning, dessen Firma Gravity Industries das Ein-Mann-Fluggerät entwickelte. 1,3 Kilometer legte er mit dem Raketenantrieb von Lymington am britischen Festland bis zum Fort Albert in Freshwater auf der Isle of Wight im Ärmelkanal zurück. Bevor er auf der Befestigungsanlage aufsetze, war er 75 Sekunden in der Luft.

Ein wesentlich weiterer Flug, ebenfalls über den Ärmelkanal, gelang Anfang August dem Franzosen Franky Zapata. Nachdem der erste Versuch kurz davor gescheitert war, überquerte er mit seinem Flyboard den Kanal und legte vom französischen Küstenort Sangatte bis zum britischen St. Margaret’s Bay rund 35 Kilometer zurück.

Die Fluggeräte der beiden Raketenmänner unterscheiden sich allerdings stark. Bei Brownings Jetpack sind die Düsen direkt an einem Spezialanzug befestigt. Zapata geht mit einem mit fünf Triebwerken versehenen Flyboard in die Luft, das mit einem Treibstoffrucksack verbunden ist.