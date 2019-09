Video: Telefonbetrüger rufen ausgerechnet Polizeichefin an

Telefonbetrüger haben sich mit der falschen angelegt: Ausgerechnet bei einer Polizeibeamtin im US-Bundesstaat North Carolina haben Kriminelle versucht, ihr persönliche Informationen zu entlocken. - Wohl mit der Absicht, sie um Geld zu bringen. Die Kollegen der Polizistin zückten das Smartphone und zeichneten den Betrugsversuch auf. Herausgekommen ist ein Video, das eindrucksvoll zeigt, wie man mit solchen Telefonbetrügern umgeht.

"Geben Sie am Telefon niemals persönliche Details preis. Sie sollten auch nie derartige Informationen bestätigen, auch wenn sie richtig sind", rät die Polizistin am Ende des Videos. "Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, legen Sie am besten einfach auf."