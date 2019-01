Was tun, wenn die Telefonbetrüger anrufen

Microsoft warnt

„ Microsoft führt unter keinen Umständen unaufgefordert Telefonanrufe durch, um Kunden über Sicherheits-Updates zu informieren. Auch kontaktiert Microsoft Kunden niemals ungefragt, um ein schadhaftes Gerät zu reparieren oder persönliche sowie finanzielle Daten abzufragen“, warnt Microsoft-Pressesprecher Thomas Lutz. Bei jeglicher Kommunikation, die stattfinde, ohne dass der Kunde das selber zuvor initiiert habe, sollten folglich alle Alarmglocken schrillen. Die jüngste Welle habe sich bereits im Herbst nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland abgezeichnet, sagt Lutz zur futurezone.

Falls wer von einem Betrug bzw. Betrugsversuch betroffen ist, sollte das der Polizei gemeldet werden. Wurden bereits Bank- oder Kreditkartendaten entwendet oder Zahlungen getätigt, empfiehlt es sich auch, so schnell wie möglich die eigene Bank bzw. den Kreditkarten-Anbieter zu verständigen. Je mehr Angaben zur Vorgangsweise der Betrüger, der verwendeten Telefonnummer, dem Zeitpunkt, aber auch den betroffenen persönlichen Daten bei der Polizei gemacht werden können, desto besser. Das Bundeskriminalamt empfiehlt, die wichtigsten Informationen auszudrucken und Screenshots von verdächtigen Aktionen am Computer zu speichern.

Nummer melden

Telefonnummern, die missbräuchlich verwendet werden, sollten zusätzlich auch dem eigenen Mobilfunk- und Telefonanbieter gemeldet werden. Diese können entsprechende Nummern im eigenen Netz sperren lassen. Auch die österreichische Rundfunkbehörde RTR bietet unter der Webseite rufnummernmissbrauch.at eine virtuelle Anlaufstelle, über die betrügerische Nummern gesammelt und schließlich an die Polizei geleitet werden.

Doch auch das führt nicht immer zum Erfolg. Denn in vielen Fällen verschleiern die Angreifer ihre wahre Telefonnummer und lassen über technische Manipulationen eine falsche Rufnummer anzeigen. „Ein Telefonat ist eigentlich wie eine Postkarte. Der Absender, in diesem Fall also der Anrufer, wird nicht authentifiziert und kann – falls diese Möglichkeit vom Netzbetreiber eingeräumt wird – sich auch unter einer anderen Rufnummer ausgeben“, erklärt Gregor Goldbacher von der RTR im futurezone-Gespräch. Gerade in Fällen, wie beim Microsoft-Trick, seien die Nummern oft gefälscht, weil die Angreifer ihre wahre Identität schützen wollen.

Ping-Anrufe zu Weihnachten

Die Welle an Microsoft-Betrugsanrufen ist nicht die erste, die in den vergangenen Wochen über Österreich schwappte. So kam es rund um die Weihnachtsfeiertage auch zu einer massiven Anzahl an sogenannten Ping-Anrufen. Bei diesen wird man von einer ausländischen Nummer angerufen, die sofort wieder auflegt. Ruft man zurück, fallen entsprechende Kosten für das Auslandstelefonat an, das von den Betrügern am anderen Ende der Leitung künstlich in die Länge gezogen wird. 7000 Meldungen gingen diesbezüglich allein bei der RTR über die vergangenen Weihnachtsfeiertage ein.