Inspiro: High-Tech-U-Bahn aus Österreich für Riad

Riad ist Saudiarabiens Hauptstadt. 5,9 Millionen Menschen leben darin. Die meisten davon fahren mit dem Auto durch die Stadt. Die Infrastruktur ist völlig darauf ausgelegt. Durchschnittlich eineinhalb Stunden stehen Autofahrer täglich im Stau. Das öffentliche Verkehrssystem besteht derzeit einzig aus Buslinien. Doch das soll sich ändern, und zwar schnell. Innerhalb kürzester Zeit soll ein komplettes U-Bahn-Netz mit sechs Linien aus dem Wüstenboden gestampft werden. Der König will es so.

1,5 Milliarden Euro für 74 Inspiro-Züge

1,5 Milliarden Euro aus diesem Topf stehen Siemens zur Verfügung. Damit sollen unter anderem 74 Garnituren der neuesten U-Bahn-Generation " Inspiro" produziert werden. Mit seinen Qualitäten in den Bereichen Energieeffizienz und Fahrgastkomfort gewann Inspiro unlängst den Staatspreis Mobilität des BMVIT. Die Waggons werden in Wien hergestellt, wo Siemens ein Kompetenzzentrum für U-Bahnen betreibt. Die Fahrwerke kommen aus dem Werk in Graz.

futurezone: Was ist das Innovative an der Inspiro-Reihe? Sandra Gott-Karlbauer: Bei der Entwicklung der Inspiro-Plattform haben wir uns zunächst die Bedürfnisse unserer Kunden angesehen. U-Bahn-Betreiber achten immer mehr auf die Life-Cycle-Kosten, also den Einstandspreis plus Energie- und Wartungskosten. Energiekosten machen einen wesentlichen Anteil aus. Reduziert werden können sie am besten durch eine Reduktion des Fahrzeug-Gewichts. Die Inspiro-Plattform ist zwischen zehn und zwanzig Prozent leichter als eine normale U-Bahn. Wir haben damit eine der leichtesten und energieeffizientesten U-Bahnen überhaupt.

Was sind die speziellen Anforderungen für Riad? In Riad ist die Klimatisierung eine der größten Herausforderungen. Die Strecke läuft nicht nur unterirdisch, sondern zu einem großen Teil auch oberirdisch. Da herrschen extremste Umweltbedingungen. Die Hitze ist enorm. Man braucht eine sehr gute Klimatisierung und redundante Systeme. Sollte eine Klimaanlage ausfallen, darf es ja nicht plötzlich 50 Grad im Waggon haben. Eine U-Bahn muss immer funktionieren, sie muss absolut zuverlässig sein. Das ist der Anspruch. Es gibt daher immer eine Gratwanderung zwischen Innovation und Verfügbarkeit. Zwischen erprobten und neuen Technologien.

Inspiro wird als Plattform bezeichnet. Wie können sich die Züge unterscheiden? Eine Plattform bedeutet nicht, dass man immer die gleichen Züge hat. Jeder Betreiber will sein eigenes Gesicht haben. Und alleine aus technischen Gründen kann es keine einheitliche Form geben. Sie haben immer andere Tunnelquerschnitte, Kurvenradien oder Steigungen. Eine Plattform kann man sich vorstellen wie einen Baukasten aus fertig entwickelten Modulen, um sich an die Erfordernisse eines Betreibers anzupassen.

Welche Rolle spielt das Design? Das Grundziel einer U-Bahn sollte ja sein, mehr Leute weg von der Straße zu holen. Dazu brauchen sie gutes, intelligentes Design. Wir haben anfangs eine Vision für die Plattform gehabt: Sie sollte so eine Art Clubatmosphäre ausstrahlen. Es gab den Anspruch, etwas wirklich Bemerkenswertes vom Design her zu machen. Wir wollten eine ähnlich große Wirkung erzielen wie in Lissabon, wo alle Besucher mit den alten Straßenbahnen fahren, oder wie in Moskau, wo sich jeder die schönen Stationen ansieht. Ein Thema bei der Gestaltung war die Beleuchtung. Der Passagierraum ist außerdem frei von jeglichen Geräten. Wir haben viel investiert in intelligente Designkonzepte, die einerseits schöner, andererseits besser für die Wartung sind.

Seit wann gibt es die Inspiro-Plattform? Die Inspiro-Plattform ist ein bisschen mein Baby. Wir haben sie 2009 entwickelt. Ich war damals Plattform-Leiterin. Ausgestellt wurde Inspiro zum ersten Mal 2010 in Dubai. Die ersten Aufträge kamen aus Warschau und München. In Warschau sind vor wenigen Wochen die ersten Züge in Betrieb gegangen. In München und Europa sind es Mid-Capacity-Plattformen. In manchen Ländern braucht man breitere und größere High-Capacity-Fahrzeuge, etwa in Bangkok oder Kuala Lumpur. In Riad werden es aber ebenfalls Mid-Capacity-Fahrzeuge sein.

Mid-Capacity trotz 5,9 Millionen Einwohnern? Das kommt nicht so sehr auf die Größte der Stadt an, sondern ist abhängig vom Betreiberkonzept. Eine Variable dabei ist der so genannte 'headway', also das Intervall bis die nächste U-Bahn kommt. Normal sind hier zwei bis drei Minuten, aber es gibt auch Städte, wo wir auf 90 Sekunden runtergehen. Solche Intervalle gibt es etwa in Tokio oder Moskau. Über den headway schaufeln sie extrem viele Passagiere weg und rein. Die Optimierung des headway erfordert sehr gute 'Rail Automation'-Systeme.

Wie ist die Aufgabenverteilung innerhalb ihres Konsortiums für Riad? Was wir gemeinsam liefern ist ein schlüsselfertiges System. Bechtel, Almabani und Consolidated Contractors machen alles, was den Bau betrifft. Siemens liefert die Fahrzeuge, die Rail Automation, die Energieversorgung, die Platform Screen Doors - also die automatischen Türen am Bahnsteig, weil das System ja vollautomatisch, ohne Fahrer, läuft - und das Leitsystem, also die zentrale Steuerung der Strecke.