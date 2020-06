Interacct: App soll kranken Kindern helfen

“Das Design der medizinischen Kommunikationsprozesse in Österreich ist optimierbar”, so Mateus-Berr im Gespräch mit der futurezone. Dies sei jedoch nicht unbedingt Schuld der Ärzte, sondern liege am System. Der Fokus von Interacct liegt derzeit auf Kindern und Jugendliche, die onkologisch erkrankt sind und oft monatelang zu Hause verbringen müssen.

In dieser Zeit müssen die Patienten Buch über ihre Befindlichkeit führen, damit die Ärzte entsprechend darauf reagieren können. “Die Motivation der Kinder, in ein weißes Papierheft zu schreiben, ist dabei allerdings eher gering”, so Mateus-Berr. Interacct stelle eine spielerische Alternative zu dem konventionellen Krankheits-Tagebuch dar. Die Kinder werden per interaktivem Frageformular dazu aufgefordert, Angaben zu ihrem Wohlbefinden direkt über die Handy-App einzugeben. Notwendig ist dazu lediglich ein gewöhnliches Android-Smartphone, die Unterstützung für iOS soll demnächst nachgereicht werden.