Internet-Betrüger bauten Firmengeflecht auf

, hat inüber ein kleines Firmenimperium sowie über beträchtliche Vermögenswerte verfügt. Derinzufolge dürfte es sich bei den im Zusammenhang mit den Ermittlungen sichergestellten Werten um die höchstein der Geschichtehandeln.

Eine genaue Zahl wurde nicht genannt. Unter den insgesamt beschlagnahmten, zum Großteil im Süden Estlands befindlichen 150 Grundstücken befänden sich sowohl vergleichsweise billige, unbebaute, als auch Büro- sowie Wohngebäude in Millionenwerten Euro.

Vier Millionen Geschädigte

Laut der Tallinner Wirtschaftszeitung Äripäev und Berichten russischsprachiger Medien wird der Gründer der mittlerweile in Digitalu Eesti umbenannten IT-Firma Rove Digital als Mastermind des Betrugssystems angesehen, das seit 2007 vier Millionen Internet-Anwender in weltweit 100 Ländern um insgesamt über zehn Millionen Euro erleichtert haben soll. Der Vater des Hauptverdächtigen, der bereits im Jahr 2008 in Estland wegen Online-Betrugs von einem estnischen Gericht stand, ist mit einem ausgewiesenen Vermögen von 6,7 Millionen Euro einer der 300 reichsten Männer Estlands.

Klick-Betrug

Das von den Internet-Betrügern laut US-Ermittlungen per sogenanntem „Klick-Betrug“ zusammengehäufte Geld wurde offenbar über ein Geflecht von in Estland ansässigen Computer-, Marketing- und IT-Firmen gewaschen. Eine der von den involvierten Personen geführte IT-Consulting-Firma in Tartu etwa fiel den Ermittlern offenbar dadurch auf, dass sie im Jahr 2009 4.400 Euro Verlust schrieb, im Folgejahr dagegen 1,2 Millionen Euro mysteriöse Gewinne verbuchte.

Sechs estnische Staatsbürger, wurden vergangene Woche im Zusammenhang mit der internationalen Internet-Betrugsaffäre in Estland festgenommen. Ein ebenfalls verdächtiger russischer Staatsbürger ist noch auf freiem Fuß.