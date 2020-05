iPad Air: Viel Klebstoff erschwert Reparatur enorm

Die niedrige Wertung rührt vom verstärkten Einsatz von Klebstoff zur Montage von Bestandteilen. So sind viele Kabel und Teile mit Kleber im Gehäuse befestigt, was ein leichtes Entfernen und Tauschen extrem erschwert. Vor allem der Akku ist dermaßen fest angeklebt, dass es kaum möglich ist, ihn zu entfernen, ohne ihn dabei zu zerstören. Es sei die schwierigste Akku-Demontage, die man bis dato durchführen musste, so iFixit.