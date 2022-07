iPhone fängt für ukrainischen Soldaten Kugel ab

Darin ist zu sehen, wie ein ukrainischer Soldat ein iPhone 11 Pro aus der Vordertasche seines Plattenträgers zieht. Das iPhone hat anscheinend eine Kugel abgekriegt – auch im Stoff des Plattenträgers ist ein Einschussloch an der entsprechenden Stelle zu sehen.

Das iPhone ist sichtlich mitgenommen. Die Rückseite ist zerstört. Auch das Glas an der Front ist gesplittert und das Display ist nach außen gewölbt. Das Projektil hat aber nicht geschafft, das iPhone zu durchschlagen.

Vermutlich hätte der Soldat aber auch ohne das iPhone überlebt. Ein Plattenträger wird üblicherweise verwendet, um schusshemmende Platten am Körper zu tragen – daher der Name. Diese befindet sich hinter den Taschen, also näher beim Körper. Wenn das Projektil schon so wenig Energie hat, dass es von einem Handy gestoppt wird, hätte die Platte die Kugel vermutlich auch gestoppt.