Gaming-Kopfhörer retten Nutzer vor verirrter Kugel

Am Anfang wusste er nicht einmal, was er da gerade spürte. Als er sein Gaming-Headset abnahm, sah er eine eigenartige Beschädigung. Dann entdeckte er ein Loch im Fenster, eine Beschädigung der Wand und schließlich ein 9mm-Projektil auf dem Bett: Er wurde von einer Kugel getroffen, blieb aber unverletzt.

Ein 18-jähriger Gamer in Torrance, Kalifornien, hatte Glück im Unglück. Als er gerade Apex Legends spielte, wurde er von einer Kugel am Kopf getroffen.

Verirrte Kugel

Enough_Dance_956 geht davon aus, dass es sich bei dem Projektil um eine verirrte Kugel handelte, die bei einer Schießerei einen Block weit entfernt abgeschossen wurde. Die Fotos, die er von den Schäden gepostet hat, lassen seine Geschichte zumindest plausibel wirken.

Das gerissene Fliegengitter und das Loch im Fenster deuten darauf hin, dass das Projektil bereits im Sinken war, also schon eine längere Strecke zurückgelegt hatte. Zudem sieht es so aus, als wäre es nicht ganz gerade, sondern leicht seitlich durchs Fenster geflogen.

Aufgrund der geringeren Energie könnte das Projektil nach dem Treffen auf das Headset am Metall entlang geschrammt und nach oben hin abgeprallt sein. Dabei hat es noch mehr Energie verloren, ist ins Taumeln geraten und hat die Wand seitlich getroffen – das legt zumindest der Einschlag an der Wand nahe. Sollte Enough_Dance_956 alles inszeniert haben (er hat am 1. April gepostet), um viele Upvotes bei Reddit zu bekommen, ist ihm das gelungen: Der Post hat 3.300 Upvotes und über 600 Kommentare.

Bullet Skipping

Dass Projektile auch von dünnem Metall abgelenkt werden können, ist ein bekanntes Phänomen. In den USA wird es „bullett skipping“ genannt. Es ist etwa bei den Motorhauben von Autos gut zu beobachten, wie dieses Video zeigt.