Smartphone soll Soldaten vor Kugel gerettet haben

Ein auf Reddit geposteter Clip zeigt das Samsung-Smartphone eines ukrainischen Soldaten, in dem ein Geschoss steckt.

Ein Video, das kürzlich auf Reddit veröffentlicht wurde, sorgt im Netz zurzeit für Aufsehen. In dem 30-sekündigen Clip ist zu sehen, wie ein ukrainischer Soldat in einem Schützengraben in seine Jackentasche greift und sein Samsung-Smartphone herauszieht. Im Hintergrund sind Schüsse zu hören.

In dem Handy, das laut Twitter-User*innen ein Galaxy S20 oder S21 Ultra zu sein scheint, steckt eine Kugel. Es hat den ukrainischen Soldaten offenbar vor dem Einschlag des Projektils geschützt.