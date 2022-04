Verwirrung um Google-Maps-Aufnahmen von russischen Militärbasen

In der Nacht auf Dienstag herrschte in US-amerikanischen Medien Aufregung rund um Google Maps. Google habe angeblich damit aufgehört, russische Militärstützpunkte in der Ukraine zu verpixeln. Wie Ukrainian Armed Forces auf Twitter ankündigte, seien einige Flughäfen auf Google Maps nun in ihrer Gänze zu sehen. Das sei zuvor nicht möglich gewesen, behauptete der Twitter-Account.

Ukrainian Armed Forces ist zwar nicht verifiziert, wurde in der Vergangenheit aber mehrfach vom offiziellen Konto des ukrainischen Verteidigungsministeriums zitiert.