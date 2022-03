Russland setzt Kalaschnikows Kamikaze-Drohne in der Ukraine ein

Das russische Rüstungsunternehmen Kalaschnikow ist vor allem für das Sturmgewehr AK-47 bekannt. 2019 kündigte ein Tochterunternehmen aber eine Drohne an, die mittels künstlicher Intelligenz ihr Ziel identifizieren könne und so in kriegerischen Auseinandersetzungen eingesetzt werden solle.

Entscheidung mittels KI

"Die Vorstellung von einem Killerroboter, bei dem künstliche Intelligenz mit Waffen verschmolzen wird, ist da, und sie wird bereits eingesetzt", sagt Zachary Kallenborn, Mitglied des US-Terrorismuskonsortiums, gegenüber Wired. Nicht nur in der Ukraine, sondern bereits im lybischen und im syrischen Bürgerkrieg seien derartige Drohnen zum Einsatz gekommen.

Expert*innen zeigen sich allerdings skeptisch, ob die KI-Funktion, über die die Drohne verfügt, in der Ukraine tatsächlich eingesetzt wurde. Denn wie Samuel Bendett, ein Experte für russische Militäroperationen, Wired erklärt: "Das russische Militär und seine Fähigkeiten werden jetzt in der Ukraine auf eine harte Probe gestellt. Wenn die Bodentruppen mit all ihrer ausgefeilten Informationsbeschaffung nicht wirklich verstehen können, was am Boden passiert, wie soll das dann eine Drohne können?"

Dem Risiko, das KI in diesem Zusammenhang mit sich bringe, sei sich laut dem Experten also auch Russland bewusst. Die Bilder der KUB-BLA müssen von offizieller Seite jedenfalls erst endgültig verifiziert werden.