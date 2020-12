iPhone fällt aus Flugzeug, filmt eigenen Sturz und überlebt

Da das Flugzeug gerade über einen Strand geflogen ist, rechnete Galiotto damit, dass es irgendwo im Meer gelandet sein könnte. Da er aber auch ein Umweltaktivist ist, wollte er seinen Müll nicht in der Gegend herumliegen lassen, sondern das iPhone suchen.

Am nächsten Tag nutzte er Apples Find-my-iPhone-App, um die letzte GPS-Position des Handys anzeigen zu lassen. Zusammen mit einem Freund startete er die Suche. Als sie bei der GPS-Position ankamen, entdeckte er schnell sein iPhone. Es landete mit dem Display nach unten im Sand. Die Aluminiumrückseite reflektierte das Sonnenlicht und wirkte wie ein Leuchtsignal für Galiotto.

Kaum beschädigt

Trotz des hohen Falls war das iPhone nahezu unbeschädigt. Lediglich die Schutzfolie am Display war beschädigt. Der Bildschirm darunter blieb heil. Das iPhone 6s steckte noch in einer dünnen Silikonschutzhülle, die laut dem Video oben ebenfalls kaum etwas abgekommen hat.

Laut Galiotto hatte das iPhone 6s nach dem Aufschlag noch etwa 90 Minuten weitergefilmt. Abgestürzt ist es am Freitag um 11:10 Uhr. Als er es am Samstag um 08:50 Uhr am Strand gefunden hatte, war der Akkustand bei 16 Prozent. „Die Sonne muss wohl das iPhone aufgeladen haben“, scherzt Galiotto zu globo.com. Er ist jedenfalls froh, dass das Smartphone bei dem Fall niemanden verletzt hat und er jetzt eine Geschichte zu erzählen hat, „die mir wahrscheinlich niemand glauben wird.“

Ähnliche Vorfälle

Es ist aber nicht das erste und vermutlich letzte Mal, dass ein iPhone aus einem Flugzeug fliegt und den Sturz überlebt. Auf YouTube gibt es mehrere Videos von ähnlichen Vorfällen: