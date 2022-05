iPhone-Malware läuft auch dann, wenn Handy aus ist

Wenn man sein iPhone ausschaltet fährt es in der Regel nicht komplett runter. Es läuft in einem Modus mit geringer Power weiter, so dass man das Gerät trotzdem mit der Funktion Find My Phone weiterhin ausfindig machen kann (solange der Akku nicht komplett zuneige geht). Forscher*innen haben nun eine Weg rausgefunden, diesen „Always-On“-Mechanismus auszunutzen, um Malware zum Laufen zu bringen, auch wenn das iPhone eigentlich ausgeschaltet ist. Der Bluetooth-Chip ist der Schlüssel, wenn es um die Find My Phone Funktion geht. Forscher*innen der TU Darmstadt haben nun rausgefunden, wie diesen ausnutzen können. Dazu haben sie ein Video veröffentlicht, dass grob zeigt, wie der Angriff funktionieren würde.