Videospiel-Porno unterbricht Zoom-Meeting des Senats

Der italienische Senat hielt am Montag eine Veranstaltung ab. Dabei wurde die Daten-Transparenz in politischen Entscheidungsprozessen diskutiert. Neben Politiker*innen nahmen auch Expert*innen teil, wie etwa Giorgio Parisi, der 2021 den Nobelpreis für Physik bekommen hat.

Die Veranstaltung wurde Corona-bedingt hybrid abgehalten – also vor Ort und gleichzeitig per Zoom. Außerdem wurde sie live übertragen auf Facebook und in Senato TV, der ua. per Satellit empfangbar ist.

Final-Fantasy-Porno statt Nobelpreisträger

Die erste halbe Stunde lief alles gut, bis Parisi in dem Zoom-Call angekündigt würde. Statt ihm war aber ein CGI-Hentai zu sehen, von Tifa Lockhart, einem Charakter aus dem Videospiel Final Fantasy 7.

Die Senatorin Maria Laura Mantovani, Gastgeberin der Veranstaltung, schien zuerst nichts von dem Porno zu bemerken, bis jemand dazwischen schrie. Danach versuchte sie mit ihrem Assistenten den Porno zu beenden. Sie fragte ob ein Administrator helfen könne die Person zu entfernen, die sich ins Meeting geschlichen hatte und per Screenshare den Porno zeigte.

Schließlich wird das Video beendet, der Ton läuft aber noch weiter. Nach gut 30 Sekunden war der Spuck vorbei und Parisi hielt seinen Vortrag, als wäre nichts gewesen.

Aus der Facebook-Übertragung wurde der Zwischenfall hinausgeschnitten. Auf Twitter findet man ihn noch (NSFW, es ist ein CGI-Porno), sowie einen SFW-Screenshot des Vorfalls.