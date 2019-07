Japaner mieten Autos, aber nicht zum Fahren

Schlafen und arbeiten

Beide Unternehmen haben in Folge eine Umfrage gestartet, um mehr über diesen bizarren Umstand herauszufinden. Die Resultate: Manche Kunden nutzen die Autos als Arbeitsraum, oder um kurze Nickerchen darin zu halten. „Normalerweise ist das der einzige Ort, an dem ich ein Nickerchen halten kann, wenn ich meine Klienten in einem Cybercafé besuchen will, aber in einem Mietauto zu schlafen kostet nur ein paar hundert Yen (einige Euro), fast genauso viel, wie in einem Cybercafé zu bleiben“, sagt ein Kunde.

Andere wiederum deponieren Taschen und andere persönliche Gegenstände, zumal freie Münzschließfächer rar sind. Immer mehr Indoor-Spaces werden in Japan demnach privatisiert und sind vielen Menschen nicht zugänglich. Wie die Unternehmen in Zukunft auf diese Art der Nutzung reagieren werden, ist vorerst noch unklar. Viele Unternehmen verdienen je nach zurückgelegter Strecke.