Japanischer Roboter joggt wie ein Mensch

Japanische Forscher haben einen zweibeinigen Roboter entwickelt, der so schnell wie ein Mensch laufen kann. Zwar sind die Beine von "Achires" (Actively Coordinated High-speed Image-processing Running Experiment System) nur 14 Zentimeter lang. Damit legt er aber ein Tempo von 4,2 Kilometer in der Stunde hin und ist damit so schnell wie ein durchschnittlicher Jogger.

"Er kann auch einen Salto nach vorne machen", erklärte Professor Masatoshi Ishikawa von der Universität Tokio am Mittwoch. Herkömmliche zweibeinige Roboter wie Hondas "Asimo" können zwar gehen, aber nicht laufen, da sich nur ihre Beine bewegen, um nicht die Balance zu verlieren. Bei "Achires" dagegen sorgt eine "Visual Feedback" genannte Technologie dafür, dass sich der Roboter genau wie ein Mensch bewegt und dabei nicht umfällt.