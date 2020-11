Kann mein Chef bei Microsoft Teams oder Slack mitlesen?

2020 ist aus hinreichend bekannten Gründen das Jahr des Homeoffice. Viele Unternehmen haben dabei ihre Kommunikationsinfrastruktur überarbeitet und sind verstärkt auf Kanäle abseits von E-Mails umgestiegen.

Zu den beliebtesten und weitverbreitetsten Tools gehören Microsoft Teams und Slack. Die Software beherrscht viele Aspekte der Kommunikation, vom Videocall mit dutzenden Teilnehmern bis hin zum simplen Text-Chat zwischen 2 Angestellten.

Fällt das Pläuschchen an der Kaffeemaschine wegen Homeoffice aus, liegt es also nahe, dass man seine Kollegen einfach via Teams oder Slack anschreibt und sich locker unterhält. Was aber, wenn man sich über heikle Themen, wie etwa die Kompetenz einzelner Führungskräfte oder über andere Dinge austauscht, die der Chef keinesfalls erfahren sollte? Kann der Arbeitgeber bei Microsoft Teams oder Slack mitlesen?

Die simple Antwort: Das Mitlesen von privaten Chats in Echtzeit ist weder bei Microsoft Teams noch bei Slack möglich. Der Chef kann einem also nicht virtuell “über die Schulter schauen”. In absoluter Sicherheit sollte man sich aber dennoch nicht wiegen, denn über Umwege können Arbeitgeber bzw. Systemadministratoren sehr wohl an die Nachrichten kommen. Ob man dazu ein Privat- oder Dienstgerät verwendet (Notebook, Handy), macht keinen Unterschied.