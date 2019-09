Karten und Webcams: So verfolgt ihr Hurrikan Dorian live im Netz

Hurrikan-Tracking

Wer den zerstörerischen Weg des Hurrikanes verfolgen will, hat im Netz Möglichkeiten dazu. Sucht man etwa bei Google „Dorian“, bietet der Suchmaschinenkonzern eine Krisenkarte des betroffenen Gebietes an. Dort kann man den aktuell wahrscheinlichsten Weg des Sturmes sehen. Außerdem sind öffentliche „ Storm Shelter“, also Zufluchtsorte für Bewohner, eingezeichnet.

Eine interaktive Karte gibt es auch von dem US-Wetterservice National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Windy.com liefert eine aktuelle Live-Karte der globalen Windgeschwindigkeiten. Eine weitere Live-Karte von Dorian kann über YouTube gestreamt werden: