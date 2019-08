Kassetten feiern Comeback

Top-Verkäufe

Immer mehr Musik-Liebhaber nutzen ältere Formen der Wiedergabe. Laut einer Erhebung der Official Charts Company steigt die Beliebtheit von Alben auf Kassetten tendenziell an. Seit 2004 wurden in diesem Jahr in Großbritannien die meisten verkauft, angeführt vom The 1975-Album „A Brief Inquiry Into Online Relationships“ - mit insgesamt 8.000 Kopien. 7.000 davon wurden bereits in der ersten Woche nach Veröffentlichung erworben. Das macht sie zur bestverkauften Kassette innerhalb der vergangenen Dekade.