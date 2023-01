KI-Anwalt darf nach Drohungen doch nicht vor Gericht verhandeln

In Kalifornien sollte am 22. Februar eigentlich eine Premiere stattfinden. Erstmals hätte eine künstliche Intelligenz einen Menschen vor Gericht vertreten sollen. Der Roboter-Anwalt der New Yorker Firma DoNotPay sollte einen Verkehrsverstoß verhandeln.

Der Chatbot der Firma ist seit Jahren im Einsatz und hilft Kund*innen unter anderem dabei, Strafen anzufechten. Er bedient sich bei unterschiedlichen KIs, darunter ChatGPT und DaVinci. Mit einem Sprachassistenten sollte der Bot nun vor Gericht den Argumenten lauschen. Per Kopfhörer bzw. Smart Glasses sollten dem Klienten die Antworten darauf vorgesagt werden, berichtet NPR.