Kickended: Museum der Crowdfunding-Flops

Gemeinsam sei den gescheiterten Projekten, dass sie nur schlechte oder gar keine Videos einsetzen und generell nicht vermitteln würden, was mit dem Projekt erreicht werden solle, sagt Lorusso, der an einer Universität in Venedig Design studiert.

Sein Projekt verwirklichte er mithilfe von Kickspy, einem Dienst mit dem sich die Crowdfunding-Plattform durchsuchen lässt. Viele der gescheiterten Projekte wurden schon längst von Kickstarter entfernt. Auf Kickended haben sie sich nun zu einem Museum des Scheiterns zusammengefunden.