Kickstarter-Nutzer müssen für gescheitertes Projekt zahlen

Tatsächlich war auf der Kickstarter-Seite ein Video mit einem Prototypen zu sehen. Laut Kamps sei das ein „rudimentärer Prototyp“, bei dem ein Haufen an Änderungen notwendig gewesen sei. Die Investitionskosten wären am Ende zu hoch dafür gewesen. „Hätten wir Triggertrap Ada rausbracht, hätte das bedeutet, dass das Unternehmen nicht überlebt. Wenn das passiert, hätten wir nicht nur unsere Kickstarter-Unterstützer enttäuscht, sondern eine sechsstellige Nummer an Kunden von der ganzen Welt“, so Kamps zu "The Register".

Gegenüber der futurezone wollte Kamps keine Stellungnahme zur Causa abgeben. "No futher comments", hieß es vom CEO nach Übersendung unseres Fragenkatalogs.

Dass die Unterstützer nur ein Fünftel Ihres Geldes zurück kriegen sollen, erklärt das Unternehmen gegenüber "The Register" damit, dass der Rest bereits in die Produktionskosten geflossen sei. Acht Prozent des Geldes seien zudem in Kickstarter und den Überweisungsprozess geflossen. Zum Zeitpunkt, als das Kickstarter-Projekt eingebracht wurde, gab es aber bestimmte Nutzungsbedingungen, die - vorsahen, dass Unternehmen ihr Geld zurückzahlen müssten, wenn sie ihr Projekt nicht erfolgreich zu Ende bringen. Konkret heißt es in den Nutzungsbedingungen: „Project Creators are required to fulfill all rewards of their successful fundraising campaigns or refund any Backer whose reward they do not or cannot fulfill.”