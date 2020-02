Kindersexpuppen auf Amazon sorgen für Entsetzen

Die Kritik am Verkauf solcher Kindersexpuppen über Amazon ist nicht neu. Schon 2017 reagierte der Online-Händler auf einen kritischen Medienbericht und entfernte zumindest einige der beanstandeten Produkte. Die Maßnahme war aber offenbar nicht nachhaltig, die Vielzahl an entsprechenden Puppen und eindeutigen Fotos lassen zudem den Schluss zu, dass es an Kontrollmechanismen fehlt.

Amazon entfernt Puppen nach futurezone-Anfrage

Bei Amazon verweist man auf futurezone-Nachfrage knapp auf die eigenen Verkaufsrichtlinien. "Amazon-Verkaufspartner sind unabhängige Unternehmen und müssen sich an unsere Verkaufsbedingungen halten, wenn sie in unserem Store verkaufen. Erlangen wir Kenntnis über einen Verstoß, ergreifen wir entsprechende Maßnahmen, die die Schließung des Kontos beinhalten können. Die fraglichen Produkte sind nicht mehr erhältlich", teilte eine Amazon-Sprecherin mit.

Die von der futurezone direkt bei Amazon beanstandeten Produkte hat der Onlinehändler in der Zwischenzeit tatsächlich entfernt. Eine kurze Suche der futurezone nach anderen Produkten der betreffenden Hersteller zeigte aber weiterhin viele derartige Einträge. Die Frage, inwiefern solche Produkte es überhaupt auf die Plattform schaffen - und dort offenbar über Tage und Wochen unentdeckt bleiben, blieb unbeantwortet

Diskussion um Verbot

Während der Verkauf von Puppen, die eindeutig einen Kinderkörper imitieren, in Österreich verboten ist, ist der Besitz und der Erwerb derartiger Puppen in Deutschland und Österreich straffrei. Ob das künftig verboten werden soll, wird kontrovers diskutiert. In der Tageszeitung "Der Standard" forderte der Wiener Therapeut Jonni Brem zuletzt ein Verbot, da die Puppen "die Fixierung verstärken". Psychotherapeutin Cancola Reingard wiederum bewertet ein etwaiges Verbot eher als populistische Maßnahme.