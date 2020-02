Razzia bei Amazon Österreich

Wie prekär die Situation für Paketzusteller ist, hat die futurezone vor kurzem erst thematisiert. Zustellungen von bis zu 250 Paketen pro Tag, eine Bezahlung nach ausgelieferten Paketen anstelle von Stunden sowie Scheinselbstständigkeit und andere ausbeuterische Praktiken sind einige der Kritikpunkte, die vida-Gewerkschafter Karl Delfs im Gespräch mit der futurezone anführte: „Der gesamte Online-Handel lebt von diesem Geflecht an Subsubsub-Firmen, in denen die Verantwortung meist an das schwächste Glied - den Fahrer - abgegeben wird“.