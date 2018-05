Klage gegen Apple: iPhone soll Flugzeugabsturz verursacht haben

Die Hinterbliebenen des 2016 verunglückten Egypt-Air-Flugs 804 haben eine Klage gegen Apple eingereicht. Darin wird dem US-Konzern vorgeworfen, dass ein in Brand geratener Akku eines iPhone 6s oder iPad mini den Absturz verursacht haben soll. Der Airbus A320 der Egypt Air befand sich am 19. Mai 2016 am Weg von Paris nach Kairo und stürzte aus bislang unbekannten Gründen über dem Mittelmeer ab. Alle 66 Insassen – 56 Passagiere sowie die zehn Mitglieder der Besatzung – starben dabei.