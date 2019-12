"Krampus verprügelt störende Migranten": Fake-Video geht viral

Ein Video eines Krampusumzugs in Sterzing verbreitet sich seit vergangener Woche rasant über soziale Medien, wie Mimikama berichtet. Auch von US-Konten wird es mittlerweile geteilt. Darin zu sehen sind traditionelle Krampusdarsteller aus Südtirol, die Menschen durch die Gegend scheuchen und prügeln. Dies ist nicht nur in Südtirol Tradition, sondern auch in Österreich.

In vielen Orten ist es am 5. Dezember üblich, dass ganze Horden dieser Gestalten durch die Straßen und über die Weihnachtsmärkte ziehen, um Angst und Schrecken zu verbreiten – und Prügel zu verteilen. In Sterzing heißt der Krampuslauf „Tuifltog“.