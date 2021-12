Kryptowährungen im Wert von 120 Millionen Dollar gestohlen

Die Untersuchungen dauern noch an. BadgerDAO soll Nutzer*innen aber mitgeteilt haben, dass die Angreifer*innen Schadcode in die Benutzeroberfläche ihrer Website implementiert hätten, berichtet The Verge. Transaktionen, die durchgeführt wurden, während das Skript aktiv war, seien abgefangen und an eine von den Angreifer*innen gewählte Adresse übertragen worden.

Der Schadcode soll sich seit 10. November auf der Website befunden haben. Um zu verhindern, dass er entdeckt wird, sollen die Angreifer*innen ihn nur in zufälligen Intervallen aktiviert haben.

Nachdem BadgerDAO über den Angriff Kenntnis erlangte, fror das Unternehmen sämtliche automatisierten Transaktionen ein und riet Nutzer*innen, die Adresse der Angreifer*innen zu blockieren.