Krypto-Gruppe zahlt Millionen für seltenes Dune-Buch und glaubt, dass sie Copyright dafür besitzt

Unter anderem will Spice DAO auf Basis der "Dune-Bibel" eine Animationsserie produzieren.

Die Krypto-Gruppe Spice DAO hat für 2,66 Millionen Euro (etwa 3 Millionen US-Dollar) ein "Dune"-Buch ersteigert. Nun glaubt sie, dass der Besitz der Kopie bedeutet, dass sie auch das Copyright dafür besitzt. Denn: Spice DAO will das Buch kostenlos veröffentlichen und in eine Animationsserie verwandeln, die an einen Streaming-Anbieter verkauft werden soll.

Die Auktion wurde am 22. November 2021 beendet. Das Auktionshaus Christie's hatte das Buch auf zwischen 25.000 und 35.000 Euro geschätzt – Spice DAO zahlte einen zwischen 76 und 100 Mal höheren Preis, berichtet The Next Web.