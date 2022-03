Krypto-Höhenflug geht weiter: Starke Anstiege bei Bitcoin, Ethereum

In den vergangenen 24 Stunden ist Bitcoin um 5,9 Prozent gestiegen. Der Kurs liegt jetzt bei 47.140 US-Dollar (coinmarketcap.com, Stand 13:18, 28.3.22).

Damit ist Bitcoin knapp davor, einen neuen Höchstwert in diesem Jahr zu erreichen. Dieser liegt bei 47.730 US-Dollar und wurde am 2. Jänner erreicht.

Auch andere Kryptowährungen sind im Aufwind

Auch bei anderen Kryptowährungen geht es bergauf. Ethereum ist um 6,17 Prozent gestiegen und steht jetzt bei 3.343 US-Dollar. BNB ist um 4,69 Prozent auf 435,27 US-Dollar gestiegen, XRP um 3,54 Prozent auf 0,8677 US-Dollar.

Die größten Kursgewinner sind Solana (9,36 Prozent) und PolkaDot (10,02 Prozent). Dogecoin ist mit 6,36 Prozent ebenfalls deutlich gestiegen.

Anleger*innen sind wieder risikofreudiger

Eine eindeutige Ursache für die steigenden Kurse gibt es nicht. Einige Finanzmarktexpert*innen vermuten, dass Anleger*innen jetzt wieder mutiger werden.

Das erwartete Chaos am Finanzmarkt, ausgelöst durch die Sanktionen gegen Russland, sei weniger schlimm ausgefallen, als sich viele erwartet hätten. Dadurch seien Menschen jetzt wieder bereit, in spekulative Anlageformen zu investieren, statt in historisch eher stabile Assets wie Gold.

Mehr News zu Bitcoin und anderen Kryptowährungen lest ihr auf unserem Krypto-Channel futurezone.at/krypto.