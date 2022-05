Kryptowährungen im freien Fall

Die bekannteste Kryptowährung Bitcoin ist innerhalb weniger Tage um etwa 30 Prozent gefallen. In der Nacht zum Donnerstag hat der Bitcoin mit 26.970 US-Dollar sein tiefstes Niveau seit Dezember 2020 erreicht, Donnerstagmorgen notierte er laut Coinmarketcap auf rund 26.800 Dollar gefallen. Seit seinem Rekordhoch von 69.000 US-Dollar im November vergangenen Jahres hat sich der Wert der Digitalwährung damit mehr als halbiert.

Minus 20 Prozent bei Ether

Neben Bitcoin befinden sich auch andere Digitalwährungen im freien Fall. Ether etwa ist um über 20 Prozent gefallen. Der aktuelle Wert lag Donnerstagmorgen bei 1.785 Dollar – das tiefste Niveau seit Juli 2021. Ether hat seit Jahresbeginn etwa die Hälfte seines Werts verloren. Der Marktwert aller rund 19.400 Krypto-Anlagen beträgt derzeit rund 1,1 Billionen Dollar. Der Rekordwert von fast 3 Billionen Dollar, erreicht im November vergangenen Jahres, ist weit entfernt.

Fachleute führen die schlechte Stimmung der Marktteilnehmer auf zwei Gründe zurück: Zum einen sorgt die Aussicht auf vielerorts steigende Leitzinsen für Skepsis am Kryptomarkt. Digitalanlagen werfen keine laufenden Erträge ab, zinstragende Anlagen wie festverzinsliche Wertpapiere werden beliebter.

Sturz von TerraUSD

Als zweiter Grund gelten Turbulenzen bei einer bekannten Kryptowährung namens TerraUSD oder UST. Dabei handelt es sich um einen sogenannten „Stablecoin“, der sich in Abgrenzung zu anderen Digitalwerten durch besondere Wertstabilität auszeichnen soll. TerraUSD will dies durch einen speziellen Algorithmus erreichen, der die Kryptowährung in einem stabilen Verhältnis zum US-Dollar halten soll.

In den vergangenen Tagen hat sich der UST-Kurs aber von seiner Anbindung an den Dollar gelöst und ist erheblich unter Druck geraten. Der Vorfall, dessen Gründe noch unklar sind, wirft ein schlechtes Licht auf den ohnehin angekratzten Ruf vieler Digitalwährungen. Sie gelten als energieintensiv und anfällig für kriminellen Missbrauch. Außerdem schwanken sie oft stark im Wert, was sie als Anlage für Kleinanleger eher ungeeignet erscheinen lässt.

