KSI gegen Logan Paul: YouTuber prügeln sich im Boxring

KSI forderte die Paul-Brüder bereits nach seinem Sieg am 3. Februar gegen Weller heraus, diese sagten jedoch zunächst ab und schickten ihren Vater, Greg Paul, vor. KSI winkte jedoch ab und beharrte auf den Jake oder Logan Paul. Im folgenden Monat wurden jedoch Gerüchte bekannt, wonach die Manager von KSI und Logan Paul über einen möglichen Kampf verhandelten. Darauf folgte eine Reihe an Videos, in denen die Paul-Brüder auf KSI und Deji trafen und einander konfrontierten – übliches Vorgehen, um die Werbetrommel für einen Boxkampf zu rühren. Am 18. März wurde der Kampf offiziell angekündigt. Neben dem Kampf in London soll es am 4. Februar einen Rückkampf in Los Angeles geben.

Umstrittene Persönlichkeiten

Der Boxkampf dürfte zu einer lukrativen Einnahmequelle für die YouTuber werden. Für den Livestream werden acht Euro fällig, die Eintrittskarten werden für 35 bis 520 britische Pfund verkauft. Zudem dürfte der Verkauf von Merchandising – ohnedies schon eine wichtige Einnahmequelle für die Logan-Brüder, die eine eigene Modelinie haben – viel Geld in die Kassen der Internet-Stars spülen.