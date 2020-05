Künstler malt synchron mit Robotern in drei Städten

" Long Distance Art" nennt sich das Projekt, das im Auftrag von WienTourismus unter der Führung der Mediendesign-Agentur Strukt parallel in drei Städten durchgeführt wird. Während Maler Alex Kiessling in der Ovalhalle des Wiener Museumsquartiers seinen Stift schwingt, werden seine Bewegungen am Londoner Trafalgar Square und dem Berliner Breitscheidplatz durch ABB-Industrieroboter reproduziert.

Mit der Aktion will Wien Tourismus auf spektakuläre Weise Wiens zeitgenössische Kunstszene hervorheben und die Fähigkeiten der Stadt als Smart City präsentieren. Der Weg zum Simultan-Malen nahm über ein halbes Jahr an Entwicklungsarbeit in Anspruch. "Für die simultane Übertragung von Kunst mittels Roboter- und Satellitentechnik konnten wir auf keinerlei Erfahrungswerte zurückgreifen", erklärt WienTourismus-Direktor Norbert Kettner.