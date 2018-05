Kunstprojekt visualisiert neue Nutzungsbedingungen von Instagram & Co

„Ich stimme zu.“ Eine Kunst-Installation von Dima Yarovinsky für das Projekt „Visualizing Knowledge 2018“ zeigt, was auf zahlreiche Internet-Nutzer aus Europa jetzt vor 25. Mai zukommt, wenn sie weiterhin Dienste wie Facebook, Instagram, Snapchat, Tinder oder Google weiterhin nutzen möchten: Sie müssen den neuen Nutzungsbedingungen zustimmen, um weiterhin auf den Plattformen aktiv sein zu können. Alles, was zum „Facebook-Imperium“ gehört, regelt das so: Stimmen Nutzer nicht zu, werden ihre Profile am 25. Mai gesperrt.

Die neuen Bedingungen werden derzeit in den Apps eingebendet, meistens in einer Art "Kurzzusammenfassung". Wer auf den Link draufklickt, bekommt die ausführlichen Bedingungen angezeigt - und die sind lange, und zwar sehr lange.