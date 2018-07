Label veröffentlicht Musik auf 3,5-Zoll-Disketten

Im Zeitalter von Streamingdiensten gelten Vinyl, CD und Audiokassette schon länger als retro, doch ein kleines Musiklabel in Kanada hat die Datenträger-Liste jetzt noch erweitert: Das Label Strudelsoft aus der Nähe von Ottawa in Kanada veröffentlicht Musik auf 3,5-Zoll-Disketten. Auf so einer Diskette lassen sich im MP3-Format knapp zwölf Minuten 8-Bit-Musik speichern, wie Gründer Sterling Campbell dem „Rolling Stone“ sagte.

Die auch als Chiptune bekannte 8-Bit-Musik klingt künstlicher als die auf CDs verwendete 16-Bit-Musik und erinnert an die Musik auf alten Computerspielkonsolen. Strudelsoft veröffentlichte bisher Musik aus dem elektronischen Sub-Genre Vaporwave, das nicht mehr gebräuchliche Werbe-, Hintergrund- und Fahrstuhlmusik auf satirische Weise aufgreift.

Relikt

Disketten waren unter Computernutzern vor allem in den 1980er und 90er Jahren im Gebrauch, wurden schrittweise aber durch andere Datenträger wie CDs oder USB-Sticks abgelöst. Auf eine 3,5-Zoll-Diskette passen 1,44 Megabytes, was nicht mal mehr der Datenmenge gängiger Smartphone-Fotos entspricht.

Unter anderem hatte auch die im Jazz und Funk angesiedelte Band BadBadNotGood, die bereits mit Kendrick Lamar zusammenarbeitete, einen Titel in geringer Tonqualität auf Diskette veröffentlicht. Campbell hatte zuvor ein Label für Musik auf Audiokassetten sowie auf VHS-Videokassetten mit gegründet.