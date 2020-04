Lady Gaga und Billie Eilish: Das Mega-Konzert zum Nachsehen

Mit einem Mega-Konzert im Live-Stream haben sich Stars wie Lady Gaga, Elton John, Stevie Wonder, Paul McCartney, Billie Eilish und die Rolling Stones bei den vielen Helfern in der Corona-Pandemie bedankt. "Heute bin ich so glücklich, dass wir zusammen eine Welt zuhause sind", sagte Lady Gaga, Mitorganisatorin der Show, zum Auftakt von "One World: Together at Home".

Bei dem mehrstündigen Event der Hilfsbewegung Global Citizen in der Nacht auf Sonntag schalteten sich neben Dutzenden Künstlern auch Ärzte, Wissenschafter und Politiker dazu. Die früheren First Ladys Laura Bush und Michelle Obama dankten den Helfern in Krankenhäusern und Geschäften.

Star-Aufgebot

Zuvor hatten sich bei einem sechsstündigen Livestream Dutzende Musiker, Sportler und andere Künstler, darunter die Sänger Adam Lambert, Jennifer Hudson und Rita Ora, von zuhause mit Auftritten zugeschaltet.

Den Stream in voller Länge könnt ihr hier nachsehen, Videos einzelner Auftritte gibt es auf dem YouTube-Kanal von Global Citizen: