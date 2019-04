Längster E-Bus der Welt startet Betrieb

Elektromobilität spielt nicht nur beim Individualverkehr eine immer größere Rolle. Auch bei den Öffis wird immer stärker auf Alternativen zu fossilen Brennstoffen gesetzt. Der chinesische Konzern BYD hat nun den laut eigenen Angaben längsten elektronisch angetriebenen Bus der Welt vorgestellt. Das Gefährt hat eine Länge von knapp 27 Metern und kann bis zu 250 Passagiere transportieren. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 70 km/h, eine Akkuladung reicht für knapp 300 Kilometer Reichweite.

In einem Tweet verspricht das Unternehmen, dass es sich bei dem am 1. April vorgestellten Bus, um keinen Scherz handelt. Das erste Land, in dem das Fahrzeug zum Einsatz kommt, ist Kolumbien.