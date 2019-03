Nicht Tesla, sondern chinesische E-Busse sorgen für weniger Ölverbrauch

Jeden Tag werden durch elektrisch betriebene Busse 270.000 Barrel Diesel eingespart, der allergrößte Teil davon in China. Das ist dreimal so viel, wie E-Autos an Ölverbrauch einsparen.

Wegen seiner Größe und dem konstanten Betrieb, seien die Auswirkungen von elektrischen Bussen auf den Ölverbrauch besonders hoch. Tausend E-Busse würden den Dieselverbrauch um 500 Barrel pro Tag reduzieren. Tausend E-Autos würden hingegen den Ölverbrauch lediglich um 15 Barrel pro Tag mindern.